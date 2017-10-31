Подайте уточненку.

Для исправления ошибок в прошлых периодах ПФР утвердил специальные формы отчетности СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ (постановление Правления ПФР от 11.01.17 № 3п.). Но пока в ПФР нет программы, чтобы изменить сведения сотрудников по новым формам. Поэтому исправляйте ошибки прошлых периодов уточненками.

Если вы обнаружили ошибку с 1996 по 2009 год, подайте уточненные формы отчетности, которые действовали в этот период. Ошибки за периоды с 2010 по 2016 год показывайте в уточненном РСВ-1 за 2016 год.

Если компания ошиблась только в стаже, вы вправе подать уточненные индивидуальные сведения как дополнительную пачку к отчету за 2016 год. Ее можно выгрузить из программы и направить в фонд неформализованным письмом. Весь РСВ-1 подавать не надо.

Если ошиблись в выплатах и взносах, подайте уточненный РСВ-1. Если ошиблись в разделе 6 за четвертый квартал 2016 года, в уточненном расчете заполните исходные разделы 6 без ошибок. Если ошиблись в более ранних периодах, сдайте исходный раздел 6 за четвертый квартал и корректирующий раздел 6.

Корректирующий раздел 6 заполняйте, даже если хотите исправить сведения за 2013 год и раньше. СЗВ 6 4 и другие формы не сдавайте. Когда компания подаст такую уточненку, на индивидуальных счетах застрахованных сведения из нового отчета заменят предыдущие.