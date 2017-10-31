1931 октября

Магазины уже перешли на онлайн-кассы. Но в онлайн-чеках встречаются ошибки в обязательных реквизитах: неверная система налогообложения, нет индекса. Вправе ли компания учесть расходы по такому документу?

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отвечает:

Компания вправе принять расходы, если ошибки в чеке не мешают идентифицировать продавца и товар.

Закон определяет, какие обязательные реквизиты должны быть в чеках онлайн-касс: название и ИНН компании, признак расчета, название товара и т. д. (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ). Все обязательные реквизиты должны быть в онлайн-чеке.

Если ошибки в онлайн-чеке не мешают идентифицировать продавца, цену и количество товара, такой документ подтверждает расходы. Например, если в чеке нет индекса, то выяснить, кто именно продал товар, все равно можно: в чеке записаны адрес, название и ИНН организации. Ошибка в системе налогообложения тоже не влияет на учет расходов.

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