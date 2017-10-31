3031 октября

Покупатель вправе попросить выслать ему онлайн-чек на электронную почту. Если сотрудник запросил онлайн-чек, а документ на бумаге не принес, можно подтвердить расходы электронным документом?

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отвечает:

Мы считаем, что компания вправе подтвердить расходы чеком онлайн-кассы. Достаточно распечатать документ из электронной почты.

Покупатель вправе запросить у продавца электронный чек, если сообщит перед оплатой номер телефона или адрес электронной почты. Закон приравнивает электронный чек или распечатанный документ к чеку, который выбивает онлайн-касса (п. 4 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ). По сути это дубликат оригинального чека. А если сотрудник компании покупает в интернет-магазине, он получит только электронный чек. Поэтому я считаю, что электронный документ подтверждает расходы компании. Правда, официальной позиции Минфина и ФНС по этому вопросу пока нет.

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