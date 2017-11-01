141 ноября

Кого указывать в качестве продавца, если застройщик выставляет инвестору сводный счет-фактуру? Как заполнять графы такого счета-фактуры?

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отвечает:

Застройщик указывает в строке 2 сводного счета-фактуры наименование своей компании. В табличной части счета-фактуры застройщик заполняет две строки. В первой строке он отражает суммарные данные по строительно-монтажным работам. Во второй — суммарные данные по другим товарам, работам или услугам, которые он приобрел для строительства.

Например, застройщик включает в сводный счет-фактуру:

  • стоимость СМР — на основании трех счетов-фактур подрядчиков;
  • стоимость материалов для стройки — на основании семи счетов-фактур разных продавцов.

В первой строке счета-фактуры застройщик укажет суммарную стоимость СМР и сумму НДС из трех счетов-фактур подрядчиков. Во второй — суммарную стоимость материалов и сумму НДС из семи счетов-фактур продавцов.

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