Застройщик указывает в строке 2 сводного счета-фактуры наименование своей компании. В табличной части счета-фактуры застройщик заполняет две строки. В первой строке он отражает суммарные данные по строительно-монтажным работам. Во второй — суммарные данные по другим товарам, работам или услугам, которые он приобрел для строительства.

Например, застройщик включает в сводный счет-фактуру:

стоимость СМР — на основании трех счетов-фактур подрядчиков;

стоимость материалов для стройки — на основании семи счетов-фактур разных продавцов.

В первой строке счета-фактуры застройщик укажет суммарную стоимость СМР и сумму НДС из трех счетов-фактур подрядчиков. Во второй — суммарную стоимость материалов и сумму НДС из семи счетов-фактур продавцов.