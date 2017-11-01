Вы вправе зарегистрировать в книге продаж любой сводный документ с данными о продажах или полученных авансах (п. 1, 13, 17 Правил ведения книги продаж, утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137).

Составлять такой документ можно за месяц или квартал. Форму сводного документа компания определяет самостоятельно. Утвердите ее в учетной политике. Например, можно составлять отчет о продажах или полученных авансах или бухгалтерскую справку-расчет.

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