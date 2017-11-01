391 ноября

Можно ли при объекте «доходы» не хранить авансовые отчеты сотрудников?

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отвечает:

На объекте «доходы» расходы не учитывают.

Поэтому затраты подотчетных сотрудников на налог не влияют. Но подотчетную первичку хранить все равно нужно. Иначе компания нарушит порядок ведения кассовых операций (п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.14 № 3210-У).

Для органиации на упрощенке он такой же, как для организаций на общей системе (п. 4 ст. 346.11 НК РФ). А еще без подтверждающих документов инспекторы могут доначислить НДФЛ, так как посчитают подотчетные суммы доходом сотрудников.

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