291 ноября

Может ли копания на УСН купить недвижимость стоимостью 150 млн. рублей?

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отвечает:

Компания на упрощенке теряет право на спецрежим, если на конец отчетного периода или года превысит лимит по стоимости основных средств.

Сейчас он составляет 150 млн рублей (подп. 16 п. 3 ст. 346.12, п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Но ограничение учитывают по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета. Кадастровая цена недвижимости значения не имеет. Поэтому компания вправе покупать основные средства с кадастровой стоимостью дороже 150 млн рублей и оставаться на упрощенной системе.

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