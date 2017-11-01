Компания на упрощенке теряет право на спецрежим, если на конец отчетного периода или года превысит лимит по стоимости основных средств.

Сейчас он составляет 150 млн рублей (подп. 16 п. 3 ст. 346.12, п. 4 ст. 346.13 НК РФ). Но ограничение учитывают по остаточной стоимости по данным бухгалтерского учета. Кадастровая цена недвижимости значения не имеет. Поэтому компания вправе покупать основные средства с кадастровой стоимостью дороже 150 млн рублей и оставаться на упрощенной системе.