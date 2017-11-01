291 ноября

Работаем с онлайн-кассой. В момент, когда кассир пробивал чек, касса зависла. Чек не распечатался, но при этом данные о продаже выгрузились оператору фискальных данных и он передал их в ФНС. Заходили на сайт оператора, пытались распечатать чек там, но так и не удалось. Как нам выдать теперь чек покупателю? Покупателю электронный чек не отправляли.

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отвечает:

Онлайн-касса должна обеспечить хранение любого документа, который уже записан на фискальный накопитель, и печать этих документов в течение 30 календарных дней (ч. 4 ст. 4.1закона № 54 ФЗ).

Вы можете попросить специалистов центра технического обслуживания, чтобы они помогли распечатать чек. Второй вариант — обратитесь к оператору фискальных данных, чтобы он передал чек вашей компании или покупателю на номер телефона или адрес электронной почты.

Если и это не удастся, вы вправе обратиться в налоговую. Объясните ситуацию и сообщите информацию, которая у вас есть о пробитом чеке. Попросите, чтобы инспекторы направили чек вашей компании через оператора фискальных данных.

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