Накладную безопаснее заменить. Пусть контрагент оформит ее на чистом листе.

Закон не запрещает печатать первичку на черновиках (ч. 2, 4 ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). Но налоговики могут заявить, что в накладных не должно быть посторонней информации, в том числе на обороте. Например, такое требование они предъявляют к копиям, которые ждут от компаний по требованию (письмо Минфина России от 1 февраля 2010 г. № 03-02-07/1-35).

Из-за лишних сведений в накладной налоговики могут не признать ее первичным документом. Риски повышаются, если поставщик напечатал накладную на обороте любой другой первички. Например, накладной, которая относится к сделке с посторонней компанией. Скажут, что организация не подтвердила расходы документально, а значит, списала их незаконно.

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