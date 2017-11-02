Централизованная бухгалтерия ведет бухгалтерский и налоговый учет учреждений по договору бухобслуживания. Этот документ содержит права и обязанности сторон, объем переданных полномочий. В договоре прописывают:

порядок взаимодействия;

правила передачи первичных и других документов на бумажном носителе или в электронном виде;

ответственность централизованной бухгалтерии за бухучет, документы и внутренний контроль;

требования к квалификации сотрудников централизованной бухгалтерии.

Важная статья:

Ближайшие перемены в первичке и пособиях

Учтите, что на централизацию можно передать лишь полномочия по ведению бухучета и составлению отчетности. Все управленческие функции обслуживаемое учреждение обязано выполнять самостоятельно.

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