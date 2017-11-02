202 ноября

Нужно ли сдавать в архив электронные документы?

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отвечает:

Да. Порядок приведен в пунктах 2.30–2.35 Правил, утвержденных приказом Минкультуры России от 31 марта 2015 г. № 526.

Электронные документы архивируют только после того, как их перестали использовать в работе. Для этого создают экспертную комиссию. Она руководствуется следующими критериями: значимость, полнота, достоверность документов, отсутствие в них дублирования информации.

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