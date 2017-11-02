Да. Порядок приведен в пунктах 2.30–2.35 Правил, утвержденных приказом Минкультуры России от 31 марта 2015 г. № 526.

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