Да, вправе.

Если есть разница во времени между поступлением имущества, извещения (ф. 0504805) и документов поставщика, матценности учитывают на забалансовом счете 22. Учреждение может использовать активы, но только с разрешения ГРБС.

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Что касается извещения (ф. 0504805), то получатель имущества может самостоятельно его составить и направить ГРБС. В приказе № 52н нет нормы о формировании извещения исключительно передающей стороной. Такой вывод следует из писем Минфина России от 23 декабря 2016 г. № 02-07-10/77822, от 18 ноября 2016 г. № 02-07-10/67862.

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