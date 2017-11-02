172 ноября

Будут ли распорядители бюджетных средств подтверждать данные отчетности о результатах внутреннего финансового контроля и регистров внутреннего финансового контроля?

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отвечает:

Да.

Правильность формирования этих документов проверят в рамках внутреннего финансового аудита. Его цель – оценить надежность финансового контроля, достоверность бюджетной отчетности, результативность использования бюджетных денег (Методические рекомендации, утверждены приказом Минфина России от 30 декабря 2016 г. № 822). Аудит проведут в ходе выездных, камеральных, а также комбинированных проверок.

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