Да.

Правильность формирования этих документов проверят в рамках внутреннего финансового аудита. Его цель – оценить надежность финансового контроля, достоверность бюджетной отчетности, результативность использования бюджетных денег (Методические рекомендации, утверждены приказом Минфина России от 30 декабря 2016 г. № 822). Аудит проведут в ходе выездных, камеральных, а также комбинированных проверок.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>