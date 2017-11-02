Бухгалтер не ошибся, уточненка не нужна.

Специалисты ФНС пояснили, что делать в таких случаях, в письме от 15 декабря 2016 г. № БС-4-11/24063@. Не важно, когда вы заплатили налог с сентябрьской зарплаты: в последний день месяца или 2 октября. Ведь доход в разделе 2 расчета 6-НДФЛ вы отражаете в том периоде, в котором завершили операцию. Операция завершилась, когда наступил крайний срок уплаты налога, а не когда вы фактически перечислили деньги в бюджет.

Работникам выдали зарплату 29 сентября, срок уплаты налога наступил 2 октября. Эти данные отразите в строках 100–140 раздела 2 годового 6-НДФЛ. В строке 100 поставьте 29 сентября , в строке 110 – 2 октября, в строке 120 – 3 октября. В строках 130 и 140 покажите суммы.