472 ноября

В компанию поступил запрос от приставов. Требуют отчет о том, как мы удерживаем с работников алименты. Обязаны ли мы представлять такой отчет?

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отвечает:

Составьте отчет по алиментам, если приставы прислали официальный запрос. Если бумагу потребовали по телефону, можно не отвечать.

Приставы вправе проверить, правильно ли компания удерживает алименты. А организация должна выполнять требования приставов (ст. 12, 14 Федерального закона от 21.07.97 № 118-ФЗ, подп. 16 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 21.10.07 № 229-ФЗ). Если запрос проигнорировать, то компанию могут оштрафовать на 100 тыс. рублей, директора — на 20 тыс. рублей (ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ).

Отвечайте только на официальный запрос приставов. Иногда они озвучивают требования по телефону. В этом случае можно не отвечать.

Для отчета нет специальной формы. Составьте его в произвольном виде на бланке компании. Если к запросу приставы приложили свой бланк, то используйте его.

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