212 ноября

Водитель попал в аварию на служебном автомобиле. Машина сильно повреждена. Мы списали ее с баланса, но с учета в ГИБДД еще не сняли. Платить ли транспортный налог?

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отвечает:

Налог потребуется заплатить.

Компания платит транспортный налог, если на нее зарегистрированы автомобили. Не имеет значения, в каком состоянии находится машина. Кодекс не делает исключений (ст. 357, 358 НК РФ, письмо Минфина России от 18.02.09 № 03-05-05-04/01). Судьи в некоторых регионах также признают, что налог надо платить (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 30.11.15 № Ф01-4795/2015).

Если вы собираетесь утилизировать автомобиль или продать на запчасти, снимайте его с учета. Если подать документы об утилизации, инспекторы должны снять машину с учета на дату утилизации.

Налог компания платит за полные месяцы, в течение которых на нее был зарегистрирован автомобиль. Если компания снимет машину с учета до 15-го числа месяца, налог за этот период не платите (п. 3 ст. 362 НК РФ).

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