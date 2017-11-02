182 ноября

Ввезли материалы для переработки из-за границы, на таможне заплатили НДС. Позже таможенники пересчитали стоимость товара в большую сторону. Мы доплатили разницу, а к вычету заявили налог со стоимости, которая была записана в договоре и первичке. На проверке инспекторы сняли вычеты, так как таможенники увеличили цену. Это законно?

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отвечает:

Решение налоговиков получится оспорить в суде.

Компания вправе принять к вычету налог, который заплатила на таможне. Для этого нужно использовать товары в деятельности, облагаемой НДС, а также получить первичку и поставить продукцию на учет (п. 1 ст. 172 НК РФ). Других условий для вычета в кодексе нет.

Таможенники вправе увеличить цену товара, если посчитают, что компания неверно определила стоимость (п. 1 ст. 68 ТК ТС). Но на цену контракта это не влияет. Компания только доплачивает налоги. К вычету же можно принять НДС, который записан в первичке и счете-фактуре. Вы выполнили все условия для вычета. Значит, инспекторы не вправе вам отказать.

В ответ на решение налоговиков напишите жалобу в УФНС. Если это не сработает, обратитесь в суд. Судьи вашего региона принимают решения в пользу компаний (постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.03.17 № А40-229253/2015).

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