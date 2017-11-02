По мнению Минфина, отчет сдают даже бизнесмены, которые снялись с учета.

Предприниматели, которые нанимали сотрудников, представляют сведения о среднесписочной численности. Сообщить данные за прошлый период надо не позднее 20 января (п. 3 ст. 80 НК РФ).

По мнению Минфина, сдать отчет должны даже бывшие предприниматели. Ведь в кодексе нет исключений (письмо от 30.03.17 № 03-02-08/18588). Иначе инспекторы оштрафуют бизнесмена на 200 рублей (ст. 126 НК РФ). Но напрямую такой порядок из кодекса не следует.

Поскольку в кодексе неясность, штраф можно оспорить. Аргументы такие. Сведения о численности нужны налоговикам, чтобы определить, обязан ли налогоплательщик отчитываться электронно, вправе ли он применять упрощенку и пр. Предпринимателя уже нет в реестре, поэтому информация о нем инспекторам не нужна. Правда, практика пока не сложилась.