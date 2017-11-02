322 ноября

В прошлом году директор снялся с учета как предприниматель. Сведения о среднесписочной численности в этом году он не сдавал. Инспекторы оштрафовали на 200 рублей. Налоговики правы?

Тема:

отвечает:

По мнению Минфина, отчет сдают даже бизнесмены, которые снялись с учета.

Предприниматели, которые нанимали сотрудников, представляют сведения о среднесписочной численности. Сообщить данные за прошлый период надо не позднее 20 января (п. 3 ст. 80 НК РФ).

По мнению Минфина, сдать отчет должны даже бывшие предприниматели. Ведь в кодексе нет исключений (письмо от 30.03.17 № 03-02-08/18588). Иначе инспекторы оштрафуют бизнесмена на 200 рублей (ст. 126 НК РФ). Но напрямую такой порядок из кодекса не следует.

Поскольку в кодексе неясность, штраф можно оспорить. Аргументы такие. Сведения о численности нужны налоговикам, чтобы определить, обязан ли налогоплательщик отчитываться электронно, вправе ли он применять упрощенку и пр. Предпринимателя уже нет в реестре, поэтому информация о нем инспекторам не нужна. Правда, практика пока не сложилась.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.