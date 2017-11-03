Излишне удержанный налог в справке 2-НДФЛ отражать не нужно. Достаточно уточнить налоговые обязательства уволенного сотрудника. Для этого подайте в инспекцию уточненную справку 2-НДФЛ за 2016 год.
Если налоговые обязательства сотрудника уменьшаются, сведения из ранее представленной 2-НДФЛ искажают реальное состояние расчетов с бюджетом. Поэтому в уточненной справке исправьте необходимые данные (например, сумму доходов или величину налоговой базы).
Сведения об уточненной сумме налога укажите в разделе 5 справки в строках:
- «Сумма налога исчисленная»;
- «Сумма налога удержанная»;
- «Сумма налога перечисленная».
В строке «Сумма налога перечисленная» отразите сумму, которая подлежит уплате в бюджет после пересчета налоговых обязательств сотрудника, а не НДФЛ, который вы перечислили фактически.
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