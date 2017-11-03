513 ноября

Бухгалтер больницы на испытательном сроке получила на работе легкую травму. Обязаны ли мы оформлять травму как производственную и назначать выплаты?

Темы:

отвечает:

Да.

Во время испытательного срока действует трудовой договор. На работника распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством о труде (ст. 56, 184 ТК РФ).

Выплатите бухгалтеру пособие по временной нетрудоспособности. Иначе ГИТ оштрафует больницу за нарушение законодательства о труде (ст. 5.27 КоАП РФ). Если вы не оформите производственную травму и не сообщите о ней в положенные инстанции (ст. 228 ТК РФ), контролеры посчитают, что вы скрыли страховой случай и накажут по статье 15.34 КоАП РФ.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.