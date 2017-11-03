Да.

Во время испытательного срока действует трудовой договор. На работника распространяются гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством о труде (ст. 56, 184 ТК РФ).

Важная статья:

Обязанность компании платить взносы на травматизм не зависит от правового статуса работников

Выплатите бухгалтеру пособие по временной нетрудоспособности. Иначе ГИТ оштрафует больницу за нарушение законодательства о труде (ст. 5.27 КоАП РФ). Если вы не оформите производственную травму и не сообщите о ней в положенные инстанции (ст. 228 ТК РФ), контролеры посчитают, что вы скрыли страховой случай и накажут по статье 15.34 КоАП РФ.

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