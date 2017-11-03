323 ноября

В октябре сотрудник принес два больничных от двух врачей по разным страховым случаям. Первый – с 6 по 13 октября, а второй – с 13 по 22 октября. 10 октября страховой стаж работника превысил восемь лет. Как назначить пособие?

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отвечает:

Для сотрудника выгоднее, чтобы вы оплатили первый больничный до даты выдачи второго, а второй – полностью с первого дня.

Сумма пособия за 13 октября будет выше, так как страховой стаж превысил восемь лет до даты начала второго бюллетеня. Предложите работнику написать заявление и указать период оплаты по второму больничному. Назначьте второе пособие в 100-процентном размере.

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