Для сотрудника выгоднее, чтобы вы оплатили первый больничный до даты выдачи второго, а второй – полностью с первого дня.

Важная статья:

Новая справка о вашем среднем заработке

Сумма пособия за 13 октября будет выше, так как страховой стаж превысил восемь лет до даты начала второго бюллетеня. Предложите работнику написать заявление и указать период оплаты по второму больничному. Назначьте второе пособие в 100-процентном размере.

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