Нет, работодатель не может по собственной инициативе удержать часть зарплаты для погашения кредита. Это не предусмотрено ни статьей 137 ТК РФ, ни частью 4 статьи 15 Закона № 255-ФЗ. В них указаны все случаи, когда удержание возможно.

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Получили исполнительный лист по недоимке работника

Перечисляйте банку деньги, только если сотрудник сам об этом попросил. Он может вносить необходимые суммы в кассу или написать заявление с просьбой удерживать средства из зарплаты. Роструд разъяснил это в письмах от 16 сентября 2012 г. № ПР/7156-6-1 и от 18 июля 2012 г. № ПГ/5089-6-1.

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