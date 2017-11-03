173 ноября

Сотрудник едет в командировку. Он купил электронный авиабилет. Бухгалтерия хочет уменьшить на сумму расходов облагаемую базу по налогу на прибыль. Достаточно ли вместе с авансовым отчетом потребовать маршрутную квитанцию?

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отвечает:

Предупредите сотрудника, чтобы сохранил посадочный талон и после поездки сдал его вместе с авансовым отчетом и маршрутной квитанцией.

В гражданской авиации при покупке электронного пассажирского билета документом строгой отчетности служит маршрутная квитанция. Это выписка из автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок (приказ Минтранса России от 8 ноября 2006 г. № 134).

Но есть риск, что налоговики потребуют еще и посадочный талон. Этот документ позволяет убедиться, что поездка состоялась. Совсем недавно Минфин разъяснил, что маршрутная квитанция и посадочный талон подтверждают расходы на услуги авиакомпании в налоговом учете (письмо от 9 января 2017 г. № 03-03-06/1/80056).

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