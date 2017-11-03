153 ноября

Музей хочет принять на работу специалиста по продвижению в социальных сетях. Он россиянин, но живет в Норвегии и там же будет выполнять задания в удаленном режиме. Можно ли заключить с ним трудовой договор о дистанционной работе?

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отвечает:

Заключите гражданско-правовой договор.

По закону учреждение должно обеспечивать безопасные условия и охрану труда дистанционных работников (ст. 312.3 ТК РФ). Вы не сможете выполнить эту норму, поскольку специалист постоянно находится за границей.

К тому же федеральные законы и другие нормативные акты, которые содержат нормы трудового права, действуют только на территории России. Минтруд разъяснил это в письме от 16 января 2017 г. № 14-2/ООГ-245.

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