403 ноября

Сотрудница вышла из отпуска по уходу в середине октября и написала заявление на детский вычет. Мы вправе предоставить ей вычеты за январь — октябрь?

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отвечает:

Вы вправе предоставить вычеты за месяцы без доходов.

Сотрудница в отпуске по уходу за ребенком не получает доходы, которые облагаются НДФЛ. Ведь ежемесячное пособие по уходу освобождено от налога (п. 1 ст. 217 НК РФ).

Раньше чиновники считали, что вычеты за месяцы без доходов сотрудникам не положены (письмо Минфина России от 11.06.14 № 03-04-05/28141). Но в кодексе запрета нет. Сотрудник вправе получать стандартные вычеты за каждый месяц налогового периода (подп. 3, 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Судебная практика в вашем регионе сложилась в пользу компаний (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.01.11 № КА-А40/16982–10). Поэтому позже чиновники разрешили предоставлять вычеты за месяцы без доходов (письмо Минфина России от 17.02.16 № 03-04-05/8718).

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