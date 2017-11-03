Вы вправе предоставить вычеты за месяцы без доходов.

Сотрудница в отпуске по уходу за ребенком не получает доходы, которые облагаются НДФЛ. Ведь ежемесячное пособие по уходу освобождено от налога (п. 1 ст. 217 НК РФ).

Раньше чиновники считали, что вычеты за месяцы без доходов сотрудникам не положены (письмо Минфина России от 11.06.14 № 03-04-05/28141). Но в кодексе запрета нет. Сотрудник вправе получать стандартные вычеты за каждый месяц налогового периода (подп. 3, 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

Судебная практика в вашем регионе сложилась в пользу компаний (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.01.11 № КА-А40/16982–10). Поэтому позже чиновники разрешили предоставлять вычеты за месяцы без доходов (письмо Минфина России от 17.02.16 № 03-04-05/8718).