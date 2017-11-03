Работаем на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Перевозим грузы. В сентябре 2017 года приобрели гараж за 300 000 рублей для ремонта и обслуживания своего транспорта. Объект приняли на учет в октябре, а оплатили в ноябре. Мы вправе учесть расходы на гараж?
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