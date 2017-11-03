153 ноября

Работаем на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Перевозим грузы. В сентябре 2017 года приобрели гараж за 300 000 рублей для ремонта и обслуживания своего транспорта. Объект приняли на учет в октябре, а оплатили в ноябре. Мы вправе учесть расходы на гараж?

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отвечает:

Да, вправе.

Вы ввели гараж в эксплуатацию и оплатили его. Основное средство используете, чтобы получать доход (п. 1 ст. 256, п. 4 ст. 346.16, подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ.).

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