Да, вы вправе списать расходы на рекламу (подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Видеоролики — это тоже реклама, даже если вы размещаете видео в интернете.
103 ноября
Компания на УСН. Строим загородную недвижимость. Заказали видеоролик. Разместим его в интернете на тематических сайтах о недвижимости. Вправе ли мы учесть расходы на создание рекламного ролика в интернете?
Тема: УСН
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- Регистр учета доходов и расходов полученных в рамках целевого финансирования
- Регистр учета основных средств при упрощенке
- Учетная политика организации. Производство, услуги. УСН (доходы минус расходы)
- Производство, услуги. УСН (доходы минус расходы)
- Учетная политика организации. Торговля. УСН (доходы минус расходы)
Есть вопросы?
Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!Получить ответ
Услуга платная