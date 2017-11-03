103 ноября

Компания на УСН. Строим загородную недвижимость. Заказали видеоролик. Разместим его в интернете на тематических сайтах о недвижимости. Вправе ли мы учесть расходы на создание рекламного ролика в интернете?

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отвечает:

Да, вы вправе списать расходы на рекламу (подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Видеоролики — это тоже реклама, даже если вы размещаете видео в интернете.

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