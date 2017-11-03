213 ноября

В январе перевели сотрудницу на полставки. Работница собирается в отпуск на 28 дней с 15 ноября по 11 декабря. Как рассчитать отпускные?

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Рассчитайте работнику отпускные в таком же порядке, как и сотрудникам на полной ставке.

Сотрудники, которые работают неполный день, вправе отдыхать столько же, сколько работники с полной занятостью. В расчете отпускных для таких работников нет особенностей (письмо Роструда от 28.07.08 № 1730-6-0).

Компания считает отпускные из среднего заработка по доходам за предыдущие 12 месяцев. Отпускные будут ниже за счет того, что сотрудник получает половину оклада, поэтому умножать отпускные на ставку не требуется.

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