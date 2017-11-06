316 ноября

Что изменилось в Инструкции № 157н?

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Большой блок изменений касается исправления ошибок в учете и отчетности.

Другая часть связана с учетом драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий, которые составляют Госфонд России.

В Инструкции № 157н уточнили, как исправлять в учете ошибки.

Ошибки, которые обнаружат в учете до и после сдачи отчетности, нужно отражать по-разному. В инструкции уточнили порядок. Так, ошибку отчетного периода, которую нашли до сдачи отчетности, будут исправлять по-прежнему. На день обнаружения делать дополнительную бухгалтерскую запись либо сторнировать и составлять дополнительную бухгалтерскую запись.

Если ошибку найдут после сдачи отчетности, то по решению учредителя ошибку, требующую внесения изменений в журналы операций, будут отражать последним днем отчетного периода. Для этого надо делать дополнительную бухгалтерскую запись либо сторнировать и вносить дополнительную бухгалтерскую запись. А информацию об указанных записях раскрывать в пояснительной записке.

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