456 ноября

За какие ошибки в учете и отчетности бухгалтеру могут выписать штраф по статье 15.15.6 КоАП РФ?

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Штраф могут выписать только за ошибки в учете, которые влияют на достоверность отчетности.

Например, она будет считаться достоверной, если ошибка не повлияла на экономическое решение учредителя. То есть становится важен не количественный показатель ошибки, а качественный.

Допустим, бухгалтер перепутал счет аналитики по материальным запасам и учел спирт не как медикаменты, а как прочие матзапасы. Его за это не накажут по статье 15.15.6 КоАП РФ. А если контролеры найдут ошибку, которая повлекла за собой финансовые последствия, тогда штрафа не избежать. К таким последствиям можно отнести снижение суммы налога из-за того, что бухгалтер не отразил основное средство на балансе.

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