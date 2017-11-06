226 ноября

Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Она поступила в вуз на заочную форму обучения, получает первое высшее образование. Как оформить учебный отпуск? Можно ли его не оплачивать, пока женщина сидит с ребенком?

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отвечает:

Чтобы оформить учебный отпуск, сотрудница должна написать заявление и принести справку-вызов.

Но работник не может быть в двух отпусках одновременно. Сначала нужно прервать отпуск по уходу за ребенком. После того как учебный отпуск закончится, надо будет снова оформить отпуск по уходу за ребенком.

На время учебного отпуска выплачивайте сотруднице средний заработок, а не детское пособие.

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