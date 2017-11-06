Чтобы оформить учебный отпуск, сотрудница должна написать заявление и принести справку-вызов.

Но работник не может быть в двух отпусках одновременно. Сначала нужно прервать отпуск по уходу за ребенком. После того как учебный отпуск закончится, надо будет снова оформить отпуск по уходу за ребенком.

На время учебного отпуска выплачивайте сотруднице средний заработок, а не детское пособие.

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