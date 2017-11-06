Чтобы оформить учебный отпуск, сотрудница должна написать заявление и принести справку-вызов.
Но работник не может быть в двух отпусках одновременно. Сначала нужно прервать отпуск по уходу за ребенком. После того как учебный отпуск закончится, надо будет снова оформить отпуск по уходу за ребенком.
- Важная статья:
- Отпускные: когда с ними надо быть осторожнее
На время учебного отпуска выплачивайте сотруднице средний заработок, а не детское пособие.
Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>