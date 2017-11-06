Отец имеет право взять отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Это могут сделать и другие родственники (например, бабушка, дедушка) или опекун. Главное условие – сотрудник должен фактически ухаживать за ребенком (ч. 2 ст. 256 ТК РФ).

Потребуйте от сотрудника:

заявление на отпуск по уходу за ребенком до полутора лет;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку с места работы матери ребенка.

Важная статья:

Проверьте свой расчет отпускных и пособий

В справке должно быть указано, что мать не использует отпуск по уходу и не получает пособие от своего страхователя. Если она не работает, пусть возьмет справку в органе соцзащиты о том, что не получает пособие (ч. 6 ст. 13 Закона № 255-ФЗ).

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