566 ноября

Сотрудник просит предоставить ему отпуск по уходу за грудным ребенком и выплачивать пособие. Законно ли это? Если да, достаточно ли получить от отца те же документы, которые в таких случаях подают матери?

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отвечает:

Отец имеет право взять отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Это могут сделать и другие родственники (например, бабушка, дедушка) или опекун. Главное условие – сотрудник должен фактически ухаживать за ребенком (ч. 2 ст. 256 ТК РФ).

Потребуйте от сотрудника:

  • заявление на отпуск по уходу за ребенком до полутора лет;
  •  копию свидетельства о рождении ребенка;
  • справку с места работы матери ребенка.

В справке должно быть указано, что мать не использует отпуск по уходу и не получает пособие от своего страхователя. Если она не работает, пусть возьмет справку в органе соцзащиты о том, что не получает пособие (ч. 6 ст. 13 Закона № 255-ФЗ).

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