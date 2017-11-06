326 ноября

Методист детского сада находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и работает четыре часа в день. Оплачивать ли ей детские больничные?

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отвечает:

Да.

В данном случае важно, что во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет сотрудница работает. Неработающим больничные листы не выдают (абз. 6 п. 40 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г. № 624н). Все случаи, когда больничное пособие не выплачивают, перечислены в статье 9 Закона № 255-ФЗ. Отпуск по уходу за ребенком в ней не указан.

Пособие положено не только по болезни самой сотрудницы, но и если заболел ее ребенок (п. 41 Порядка № 624н).

Аналогичные разъяснения ФСС дал в письме от 26 декабря 2014 г. № 17-03-14/06-18404.

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