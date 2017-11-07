357 ноября

В вузе проходит выездная проверка по НДФЛ. Мы подготовили для инспекторов отдельный кабинет со столами, стульями, телефоном. Но проверяющие требуют, чтобы им выделили еще и компьютеры. Обязаны ли мы это делать?

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отвечает:

Вы не обязаны предоставлять инспекторам компьютеры.

Налоговый кодекс РФ не содержит особых требований к помещению для инспекторов. Более того, хотя выездную проверку инспекторы проводят на территории учреждения, вы обязаны предоставить помещение, только если есть такая возможность. В противном случае налоговики должны провести выездную проверку в инспекции (п. 1 ст. 89 НК РФ).

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