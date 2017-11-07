Если проверяющие выяснят, что вы допустили сотрудников к работе без реального обучения и проверки знаний охраны труда, учреждение оштрафуют на сумму от 110 тыс. до 130 тыс. руб., а руководителя – от 15 тыс. до 25 тыс. руб. (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Важная статья:

Кому поручить охрану труда и сколько за это доплачивать

За повторное нарушение – до 200 тыс. и до 40 тыс. руб. соответственно (ч. 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ). Инспекторы могут даже приостановить деятельность учреждения на 90 суток.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>