Суды расходятся во мнении. Одни считают, что оплачивать надо все дни вынужденного прогула. Другие — что оплачивать надо только рабочие дни.

Суд взыщет в пользу работника средний заработок за период вынужденного прогула, если признает его увольнение незаконным (ст. 394 ТК РФ). Период прогула исчисляют со дня, который следует за днем увольнения, до дня, когда суд признает увольнение незаконным. На практике возникает вопрос о том, какие дни оплачивать в этом периоде: все или только рабочие? Закон не дает четкого ответа на этот вопрос.

Нет единого мнения и у судов. По мнению большинства судов, оплачивать надо только рабочие дни. Эти суды ссылаются на п. 9 постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. Норма устанавливает, что в зависимости от ситуации работодатель учитывает либо календарные, либо рабочие дни. Например, работодатель оплачивает все календарные дни отпуска. Но если речь идет о вынужденном прогуле, то оплачивать надо рабочие дни. Иначе работник получит заработок даже за выходные и праздники.

Другие суды, а их меньшинство, считают, что оплате подлежат все дни. Они ссылаются на ст. 394 ТК РФ. Норма закрепляет, что средний заработок выплачивают за все время вынужденного прогула.

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