Заявления сотрудника о вынужденном характере увольнения роли не играют. Суду понадобятся реальные доказательства давления со стороны работодателя. Иначе суд откажет сотруднику в удовлетворении иска.

Иски, где работники утверждают, что ушли из компании вынужденно, — обычное дело. При этом они приводят разные аргументы:

неприязненные отношения в коллективе;

профсоюзная деятельность;

преследование из-за обращений в ГИТ и прокуратуру;

нежелание работодателя проводить сокращение;

отказ выполнять неоговоренную работу и т. п.

Но часто работники забывают, что каждое утверждение нужно подкрепить доказательствами. Желательно письменными. Причем это задача самого работника (подп. «а» п. 22 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

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В 90% случаев у работников нет ни писем, ни диктофонных записей с угрозами. Тогда суды признают, что давление не доказано (определения Свердловского областного суда от 13.05.2015 по делу № 33–7375/2015, Московского городского суда от 02.06.2016 по делу № 33–17653/2016).

Оставшиеся 10% — это споры, где истцами выступают беременные женщины, и ситуации с подтвержденным прессингом. В первом случае работница гарантированно выиграет (определения Воронежского областного суда от 25.01.2011 по делу № 33–340, Московского городского суда от 08.08.2016 № 33–24724/2016). Аналогично может завершиться дело, в котором переговоры сторон перешли в драку и закончились вызовом милиции и скорой (определение Кемеровского областного суда от 08.06.2011 по делу № 33–6416). Если ваш случай не подходит под эти ситуации, работник, скорее всего, проиграет.

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