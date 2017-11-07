187 ноября

Конфликтный работник несколько раз писал заявления «по собственному», но забирал их. По последнему заявлению его уволили. Все по закону. Но через неделю он позвонил и заявил, что пойдет в суд, так как его вынудили уйти. Нас что, обяжут его восстановить?

Темы:

отвечает:

Заявления сотрудника о вынужденном характере увольнения роли не играют. Суду понадобятся реальные доказательства давления со стороны работодателя. Иначе суд откажет сотруднику в удовлетворении иска.

Иски, где работники утверждают, что ушли из компании вынужденно, — обычное дело. При этом они приводят разные аргументы:

  • неприязненные отношения в коллективе;
  • профсоюзная деятельность;
  • преследование из-за обращений в ГИТ и прокуратуру;
  • нежелание работодателя проводить сокращение;
  • отказ выполнять неоговоренную работу и т. п.

Но часто работники забывают, что каждое утверждение нужно подкрепить доказательствами. Желательно письменными. Причем это задача самого работника (подп. «а» п. 22 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

В 90% случаев у работников нет ни писем, ни диктофонных записей с угрозами. Тогда суды признают, что давление не доказано (определения Свердловского областного суда от 13.05.2015 по делу № 33–7375/2015, Московского городского суда от 02.06.2016 по делу № 33–17653/2016).

Оставшиеся 10% — это споры, где истцами выступают беременные женщины, и ситуации с подтвержденным прессингом. В первом случае работница гарантированно выиграет (определения Воронежского областного суда от 25.01.2011 по делу № 33–340, Московского городского суда от 08.08.2016 № 33–24724/2016). Аналогично может завершиться дело, в котором переговоры сторон перешли в драку и закончились вызовом милиции и скорой (определение Кемеровского областного суда от 08.06.2011 по делу № 33–6416). Если ваш случай не подходит под эти ситуации, работник, скорее всего, проиграет.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.