Жалобу на предписание подавайте в суд по месту нахождения инспекции, а жалобы на штрафы — по юридическому адресу компании.

Чтобы определить подсудность, разберемся, по каким правилам обжалуют предписания, а по каким штрафы. Предписание — это документ, которым инспектор обязывает компанию устранить выявленные нарушения (ч. 1 ст. 357 ТК РФ).

Кроме того, за нарушения инспектор штрафует и компанию, и директора. Штрафы назначают путем вынесения постановлений как в отношении компании, так и директора (ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ).

Предписание — это решение органа государственного контроля. В данном случае трудовой инспекции. Жалобу на предписание подают в суд по месту нахождения государственного органа, который выдал его (ст. 28 ГПК РФ, ч. 1 ст. 22 КАС РФ). Например, для Москвы это Нагатинский районный суд.

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На обжалование предписания у компании есть 10 дней с момента его получения (ч. 2 ст. 357 ТК РФ).

Постановление о назначении штрафа инспектор выносит по правилам Кодекса РФ об административных правонарушениях. Поэтому и обжалуют штрафы в соответствии с нормами этого кодекса.

Жалобу на постановление подают в суд по месту совершения правонарушения (п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ).

В случаях нарушения трудового законодательства это юридический адрес вашей компании из ЕГРЮЛ. Суд, к подсудности которого относится этот адрес, и будет рассматривать жалобы на штрафы.

Жалобу надо подать в течение 10 суток с момента получения копии постановления инспектора (ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ).

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