327 ноября

Работник получает зарплату по карточке. Работодатель опоздал с переводом на 3 дня. Работник написал по электронной почте, что он прекращает работу, и перестал выходить на работу. Каков порядок действий работодателя?

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отвечает:

Перечислите сотруднику компенсацию за 3-дневную задержку зарплаты и направьте ему письмо о необходимости приступить к работе.

Если сотрудник не получил вовремя зарплату, ему полагается компенсация — 1/150 ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ). Поэтому сотруднику нужно перечислить деньги за 3 дня задержки.

Затем направьте сотруднику уведомление по всем известным адресам о необходимости явиться на рабочее место. Объясните, что в ситуации задержки зарплаты на 3 дня прекращать работу было нельзя. Это допускается, если:

  • задержка зарплаты составила более 15 дней;
  • сотрудник известил работодателя о решении в письменной форме (ч. 2 ст. 142 ТК РФ).

Ни одно условие выполнено не было, поэтому неявку сотрудника можно расценивать как прогул (апелляционное определение Московского городского суда от 28.09.2016 по делу № 33–33010/2016).

Акцентируйте в уведомлении внимание на том, что деньги за время отсутствия сотруднику не положены. Средний заработок платят только тем, кто приостановил работу в законном порядке (апелляционное определение Владимирского областного суда от 18.09.2012 по делу № 33–2457/2012).

Весь период неявки отмечайте в табеле кодом «НН» и составляйте с участием свидетелей акты об отсутствии на работе.

Направьте несколько дополнительных уведомлений с просьбой объяснить причину, по которой сотрудник не является. Отправляйте их с описью вложения и уведомлением о вручении. Такая отметка нужна для правильной процедуры привлечения к взысканию.

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