С 1-го по 17-й разряд в счете 1 209 30 000 используйте код доходов бюджета (КДБ) или расходную классификацию (КРБ).

Так, укажите: КДБ – когда начисляете доходы, в том числе чтобы компенсировать расходы прошлых лет; КРБ – если переносите дебиторку текущего года со счетов 206 и 208, в связи с тем что истек срок действия контракта или его расторгли.

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Изменились сразу четыре ПБУ

КРБ применяйте также, если выставляете контрагенту требования по восстановлению расходов бюджета, в том числе перед началом претензионной работы. Или когда переплатили зарплату и есть невозвращенные подотчетные суммы.

Дебиторку прошлых лет перенесите со счета КРБ 1 209 30 000 на счет КДБ 1 209 30 000. Поскольку вся задолженность прошлых лет – это доходы бюджета (ст. 242 БК РФ). Такие разъяснения даны в письме Минфина России и Федерального казначейства от 2 февраля 2017 г. № 02-07-07/5669, № 07-04-05/02-120.