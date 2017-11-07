187 ноября

Как сформировать счет 209 30 с учетом последних изменений?

Темы:

отвечает:

С 1-го по 17-й разряд в счете 1 209 30 000 используйте код доходов бюджета (КДБ) или расходную классификацию (КРБ).

Так, укажите: КДБ – когда начисляете доходы, в том числе чтобы компенсировать расходы прошлых лет; КРБ – если переносите дебиторку текущего года со счетов 206 и 208, в связи с тем что истек срок действия контракта или его расторгли.

КРБ применяйте также, если выставляете контрагенту требования по восстановлению расходов бюджета, в том числе перед началом претензионной работы. Или когда переплатили зарплату и есть невозвращенные подотчетные суммы.

Дебиторку прошлых лет перенесите со счета КРБ 1 209 30 000 на счет КДБ 1 209 30 000. Поскольку вся задолженность прошлых лет – это доходы бюджета (ст. 242 БК РФ). Такие разъяснения даны в письме Минфина России и Федерального казначейства от 2 февраля 2017 г. № 02-07-07/5669, № 07-04-05/02-120.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.