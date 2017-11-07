На счете 209 30 отражают дебиторскую задолженность по восстановлению расходов бюджета. То есть здесь фиксируют просроченные долги, в отношении которых принимают меры по их возврату в бюджет.
Перечень ситуаций, когда дебиторку переносят на счет 209 30, следующий:
- по предоплате, которую не вернули контрагенты при расторжении контрактов (при ведении претензионной работы);
- по авансам, которые подотчетники вовремя не отдали, а бухгалтер не удержал у них из зарплаты;
- по иным переплатам, в том числе по пособиям лицам, которые не подлежат обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
- Важная статья:
- Как изменились налоговые комиссии