87 ноября

В каких случаях задолженность, учтенную на счетах 206 00, 208 00, переводят на счет 209 30?

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отвечает:

На счете 209 30 отражают дебиторскую задолженность по восстановлению расходов бюджета. То есть здесь фиксируют просроченные долги, в отношении которых принимают меры по их возврату в бюджет.

Перечень ситуаций, когда дебиторку переносят на счет 209 30, следующий:

  • по предоплате, которую не вернули контрагенты при расторжении контрактов (при ведении претензионной работы);
  • по авансам, которые подотчетники вовремя не отдали, а бухгалтер не удержал у них из зарплаты;
  • по иным переплатам, в том числе по пособиям лицам, которые не подлежат обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
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