227 ноября

Сотрудница сменила фамилию по собственному желанию. На основании какого документа внести исправление в трудовую книжку работницы: свидетельства о перемене имени или нового паспорта?

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отвечает:

Исправьте данные сотрудницы на основании свидетельства о перемене фамилии.

Компания исправляет фамилию в трудовой книжке, если сотрудник изменил данные. В книжке надо сослаться на документ, на основании которого компания исправляет фамилию: паспорт, свидетельство о рождении, браке, расторжении брака, об изменении имени и других документов (постановление Минтруда России от 10.10.03 № 69).

В вашем случае внести изменения можно на основании как паспорта, так и свидетельства о перемене фамилии. Для этого попросите, чтобы сотрудница принесла оригинал документа (п. 1 ст. 30, ст. 62 Федерального закона от 15.11.97 № 143-ФЗ).

В трудовой книжке зачеркните старую фамилию, а рядом напишите новую. На оборотной строне обложки запишите, что поменяли фамилию. Сделайте ссылку на свидетельство и заверьте запись подписью ответственного сотрудника и печатью, если компания от нее не отказалась.

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