Сотрудника, который не соблюдает правила внутреннего распорядка, работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности: сделать замечание, объявить выговор или уволить (ст. 192 ТК РФ).
177 ноября
Как работодатель может наказать сотрудника, который нарушает запрет пользоваться социальными сетями в рабочее время?
Тема: Кадры
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
- Формы по теме:
- Пример заполнения уведомления о заключении трудового (гражданско-правового) договора с иностранцем из ЕАЭС
- Пример заполнения уведомления о заключении трудового договора или ГПД с иностранным гражданином или лицом без гражданства
- Уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ с иностранным гражданином или лицом без гражданства
- об отказе сотрудника от предложения другой работы
- об отказе сотрудника от предложения другой работы
Есть вопросы?
Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!Получить ответ
Услуга платная