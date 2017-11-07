817 ноября

Компании устанавливают к окладу различные доплаты и стимулирующие выплаты. Вправе ли работодатель установить оклад меньше минимальной зарплаты, но если с учетом всех доплат сотрудник будет получать больше минимальной зарплаты?

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отвечает:

Да, такое возможно.

Компания не вправе начислять зарплату меньше МРОТ. Если на нее распостраняется соглашение об установлении региональной минималки, то нельзя платить меньше регионального МРОТ (ст. 133.1 ТК РФ). Но компания вправе закрепить в трудовом договоре оклад меньше минималки (письмо Минздравсоцразвития России от 09.07.10 № 22-1-2194).

При этом если сотрудник отработал месячную норму, то общая сумма зарплаты с учетом надбавок и доплат не может быть меньше МРОТ. В расчете не надо учитывать доплату за совмещение должностей. Как правило, совмещение — временная работа. Когда она закончится, сотрудник будет получать меньше.

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