318 ноября

Как заменить совместителя основным работником?

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Когда совместителя увольняют и принимают на его место основного работника, инициатором выступает работодатель. Значит, совместителям положены все связанные с этим льготы. Например, защита от увольнения во время отпуска или болезни.

Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с совместителем, если нашел на его должность основного сотрудника (ст. 288 ТК РФ). Закон не разъясняет, инициатива это работодателя или нет. Но практически все суды считают, что инициатива. Поскольку принять на должность совместителя основного сотрудника — это право, а не обязанность работодателя.

Следует вывод, что по ст. 288 ТК РФ нельзя увольнять работников в период отпуска и болезни, а также беременных и женщин с детьми до 3 лет (ч. 6 ст. 81, ст. 261 ТК РФ). Впрочем, часть судов считает иначе, ссылаясь на то, что расторжение трудового договора по ст. 288 ТК РФ — это дополнительное основание увольнения совместителя (ч. 2 ст. 77 ТК РФ). С инициативой работодателя оно не связано. Значит, по этому основанию можно расставаться и с защищенными категориями работников-совместителей.

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