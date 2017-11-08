Привлечь работника к материальной ответственности можно, главное — соблюсти процедуру и сроки. Взыскиваемая сумма определяется от размера ущерба и по общему правилу не может превышать среднемесячного заработка.

Чтобы взыскать с работника ущерб, нужно:

передать имущество по акту с указанием его инвентаризационного номера и стоимости;

прописать в трудовом договоре случаи, когда работника можно привлечь к материальной ответственности.

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Размер ущерба определяют путем расследования с инвентаризацией. В состав комиссии включают юрисконсульта, экономиста, кадровика.

Работник обязан возместить только прямой действительный ущерб. Например, деньги, которые работодатель потратил на покупку потерянного смартфона (ч. 1 ст. 238 ТК РФ, письмо Роструда от 19.10.2006 № 1746-6-1).

Если договор о полной материальной ответственности с работником не заключен, он обязан возместить только сумму, которая не превышает его среднюю зарплату за месяц после удержания НДФЛ. Размер причиненного ущерба не важен (письмо Минздравсоцразвития России от 16.11.2011 № 22-2-4852, определение Московского областного суда от 17.06.2010 по делу № 33–11823).

Ежемесячно удерживать из зарплаты можно только 20%. Основание — приказ. Его нужно издать в течение месяца со дня, когда работодатель установит размер ущерба. Опоздаете с приказом — взыскивать ущерб придется через суд. Срок на обращение с иском составляет 1 год.

Если работник хочет добровольно возместить ущерб, рекомендуем заключить с ним соответствующее соглашение, с указанием достигнутых договоренностей.

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