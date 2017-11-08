Используйте ст. 74 ТК РФ и меняйте условия трудового договора по инициативе работодателя. При этом убедитесь, что у вас есть обоснование корректировки.

Ненормированный рабочий день часто устанавливают, чтобы не платить сверхурочные. Компенсируют работу дополнительным отпуском в 3 календарных дня. Если нужно его отменить, заключайте соглашение по ст. 72 ТК РФ либо меняйте условия договора по ст. 74 ТК РФ.

В последнем случае подберите обоснование для корректировки: изменение оргструктуры, перераспределение полномочий. Так, работодатель уменьшил объем обязанностей сотрудника, поскольку часть задач передали другому подразделению. Также ему изменили оклад, отменили ненормированный день и дополнительный отпуск. Работодатель уведомил об изменениях за 2 месяца и уволил сотрудника по истечении этого срока, поскольку он отказался работать на новых условиях. Суд признал это законным (апелляционное определение Московского городского суда от 26.08.2015 по делу № 33–30374).

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Не используйте ст. 74 ТК РФ, если значительно сокращаете функционал сотрудника. Например, передаете его обязанности на аутсорсинг. Суд может признать, что условия договора изменены незаконно. Так, работодатель заменил полный рабочий день неполным временем с уменьшением рабочего времени в 10 раз.

При этом сотруднику вменили выполнять лишь отдельные поручения руководителя, удалив из обязанностей трудовую функцию, для которой он был нанят. Работодатель обосновал коррективы финансовыми сложностями и не уведомил сотрудника об уменьшении зарплаты (апелляционное определение Московского городского суда от 26.11.2014 № 33–37022/2014).

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