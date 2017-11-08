Если женщина не состоит в трудовых отношениях, то она не сможет уйти в отпуск по беременности и родам. Поэтому и ее муж не получит ежегодный отпуск вне графика.

Работодатель предоставляет ежегодные оплачиваемые отпуска по графику (ч. 1 ст. 123 ТК РФ). График обязателен как для работника, так и для работодателя (ч. 2 ст. 123 ТК РФ). Значит, работник не вправе уйти в отпуск, когда он захочет. Но из этого правила есть исключения, которые позволяют взять отпуск в удобное время. Например, если жена работника находится в отпуске по беременности и родам (ч. 4 ст. 123 ТК РФ).

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Уйти в отпуск по беременности и родам может только та женщина, которая состоит в трудовых отношениях. Для этого она передает работодателю заявление и листок нетрудоспособности (ст. 255 ТК РФ). Затем она берет у работодателя справку об отпуске по беременности и родам и отдает мужу. На основании справки муж получает ежегодный отпуск в удобное для него время в рамках отпуска по беременности и родам супруги. Отказать работодатель не вправе.

Таким образом, муж вправе взять ежегодный отпуск вне графика, если его жена состоит в трудовых отношениях и ушла в отпуск по беременности и родам. Иначе отпуск мужу не положен. Например, нет основания для внеочередного отдыха, если он представит работодателю справку врача о беременности жены.

Но это не значит, что работник не сможет взять отпуск в период отпуска по беременности его супруги. Работодатель вправе предоставить ежегодный отпуск без каких-либо условий. В случае рождения ребенка работник имеет право на 5 календарных дней неоплачиваемого отпуска. Предоставить такой отпуск — обязанность работодателя (ч. 2 ст. 128 ТК РФ). Поэтому выход из ситуации есть.

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