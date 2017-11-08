Нет, уволить беременную сотрудницу, которая не прошла испытание, нельзя.

Прекращать трудовые отношения с беременной сотрудницей по инициативе работодателя запрещено. Закон предусматривает только два исключения: организация ликвидируется или ИП прекращает свою деятельность (ч. 1 ст. 261 ТК РФ).

Основания расторжения договора по инициативе работодателя указаны не только в ст. 81 ТК РФ. К ним в том числе относится и увольнение по результатам испытания (ст. 71 ТК РФ). Поэтому, даже если беременная сотрудница провалила испытание, уволить ее нельзя (п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1; далее — Постановление № 1).

Судебная практика в этом вопросе однозначна. Работницу восстановят, даже если она:

не сообщила работодателю о беременности (п. 25 Постановления № 1, апелляционные определения Красноярского краевого суда от 28.04.2014 по делу № 33–3999/2014, Московского городского суда от 24.06.2016 № 33–24701/2016);

подписала соглашение о расторжении трудового договора, а потом передумала (апелляционное определение Московского городского суда от 26.11.2014 по делу № 33–26664/2014).

Шанс выиграть дело есть только, если работница не докажет, что на день увольнения была беременна. Так, суд Ханты-Мансийского автономного округа отказался восстанавливать женщину на работе. Он указал, что сотрудница предоставила недопустимые и недостоверные доказательства, в том числе незаверенную ксерокопию справки об осмотре. К тому же изначально женщина на беременность не ссылалась (апелляционное определение от 05.04.2016 по делу № 33–2026/2016).

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