Взыскать ущерб возможно — руководитель вышел за пределы полномочий.

Директор несет полную материальную ответственность независимо от того, есть ли условие о ней в трудовом договоре (п. 9постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52; далее — Постановление № 52).

Виновный директор ООО также возмещает убытки (п. 6постановления Пленума ВС РФ от 02.06.2015 № 21, ст. 44Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ; далее — Закон № 14-ФЗ).

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Чтобы взыскать деньги, компании нужно доказать размер ущерба, противоправное поведение, вину руководителя и связь между действием и ущербом. А также подтвердить то, что нет обстоятельств, исключающих материальную ответственность (п. 4 Постановления № 52). Для этого требуется провести проверку и затребовать у работника объяснения (ст. 247 ТК РФ).

Если есть все условия материальной ответственности, соблюдена процедура — работодатель выиграет дело (апелляционное определение Красноярского краевого суда от 13.04.2015 № 33–3502/2015).

Иначе шансов взыскать ущерб нет (апелляционное определение Нижегородского областного суда от 20.12.2016 по делу № 33–14595/2016). Так, в одном деле после увольнения директора провели аудиторскую проверку. Выяснили, что он без согласования поднял зарплаты. Этим он нарушил устав и подп. 13 п. 2 ст. 33 Закона № 14-ФЗ. Суд признал приказ об изменении штатного расписания незаконным, но деньги с директора не взыскал. Он не скрывал увеличение зарплат, регулярно направлял участникам ООО отчеты. К тому же компания не провела проверку, не взяла с работника объяснения, не доказала ни размер ущерба, ни связь между приказом и убытками (апелляционное определение Волгоградского областного суда от 24.01.2013 № 33–742/2013).